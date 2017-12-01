США ввели санкції щодо посадових осіб сирійської армії
Згідно із заявою, санкції введені щодо представників армії Сирії, ВМС, ВПС, цивільної оборони і республіканської гвардії країни. Список санкцій включає імена 18 сирійських полковників і генералів, - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту.
Відтепер особам зі списку санкцій заборонено користуватися будь-яким майном або комерційними об'єктами в США.
Відзначається, що таке рішення було прийнято після доповіді ООН, згідно з якою режим Асада "використовує промисловий хлор як зброю проти свого власного народу".
Раніше IPress.ua повідомляв, що кілька сирійських повстанських угруповань заявили, що заморожують переговори про свою участь у мирній конференції в Казахстані, звинувативши сили Асада в порушенні режиму припинення вогню.
Нагадаємо, сторони військового конфлікту в Сирії, які підписали договір щодо перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.
Раніше Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років.
У суботу, 31 грудня, Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про підтримку угоди щодо припинення вогню в Сирії, запропоновану Росією.
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