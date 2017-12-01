США ввели санкції щодо посадових осіб сирійської армії

США ввели санкції щодо посадових осіб армії президента Сирії Башара Асада.

Згідно із заявою, санкції введені щодо представників армії Сирії, ВМС, ВПС, цивільної оборони і республіканської гвардії країни. Список санкцій включає імена 18 сирійських полковників і генералів, - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту.

Відтепер особам зі списку санкцій заборонено користуватися будь-яким майном або комерційними об'єктами в США.

Відзначається, що таке рішення було прийнято після доповіді ООН, згідно з якою режим Асада "використовує промисловий хлор як зброю проти свого власного народу".

Раніше IPress.ua повідомляв, що кілька сирійських повстанських угруповань заявили, що заморожують переговори про свою участь у мирній конференції в Казахстані, звинувативши сили Асада в порушенні режиму припинення вогню.