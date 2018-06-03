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США ввели заборону на двосторонні контакти з Польщею в Білому домі, – ЗМІ

У Конгресі США зростають антипольські настрої
США ввели обмежувальні заходи проти польської влади через Закон про Інститут національної пам'яті, через який Польща має суперечку з кількома державами, в тому числі з Ізраїлем та Україною.
США ввели заборону на двосторонні контакти з Польщею в Білому домі, – ЗМІ Анджей Дуда.Фото: Piotr Tracz

Президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький не зможуть відвідати Білий дім і зустрітися з Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями, поки до закону не будуть внесені зміни, повідомляє польське видання Onet, яке стверджує, що має відповідні документи, які це підтверджують.

За даними видання, після підписання закону про ІНП посол Польщі у Вашингтоні мав низку зустрічей з американськими чиновниками. Один із них, помічник держсекретаря з європейських та євразійських справ Уесс Мітчелл, заявив, що закон неприйнятний для США, оскільки він обмежує свободу вираження поглядів.

Мітчелл прямо заявив, що до врегулювання суперечки щодо закону США вводять заборону уряду на польські двосторонні контакти на високому рівні в Білому домі. Він також сказав, що у Конгресі США зростають антипольські настрої, тоді як Конгрес має дати згоду на фінансування військових проектів у Польщі, таких як розміщення американської бригади.

Мітчелл попередив, що Конгрес може заблокувати фінансування військового співробітництва, якщо польська влада не піде на поступки щодо закону про ІНП.

Нагадаємо, що в Польщі 1 березня набув чинності закон про Інститут національної пам’яті.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.

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06 03 2018 11:16
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