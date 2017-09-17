США вичерпали можливість дипломатично врегулювати питання КНДР, – Хейлі

У США вважають, що вичерпали можливості врегулювати північнокорейську проблему в межах структур ООН.

Про це заявила постійний представник США при всесвітній організації Ніккі Хейлі в інтерв'ю CNN.

"Ми, за великим рахунком, вичерпали всі можливості, які у нас є в Раді Безпеки", – сказала Хейлі.

Вона також заявила, що "з радістю передасть питання генералу Меттісу (міністр оборони США, – ред.)", оскільки в нього є "багато військових варіантів" вирішення проблеми.

"Думаю, коли він (Дональд Трамп, – ред.) говорив, що ми можемо відповісти Північній Кореї вогнем і люттю, ми хотіли вести себе відповідально, скористатися всіма дипломатичними засобами, щоб спочатку привернути їх увагу, а якщо це не спрацює, з проблемою розбереться генерал Меттіс", – додала Хейлі.

Водночас вона не уточнила, що означає "вогонь і лють", але додала, що, якщо Пхеньян продовжить вести себе таким чином, він буде "знищений".

"Хоча ніхто не хоче війни", – підкреслила Хейлі.

Нагадаємо, в липні Хейлі заявляла, що США можуть застосувати військову силу проти КНДР, якщо це буде необхідно для припинення її ядерної програми.

У червні Хейлі повідомила, що США розглядають можливість припинити свою участь в Раді ООН з прав людини