США виділять $10 млн на зміцнення ВМС України
"Сполучені Штати закликають Росію негайно повернути Україні затримані суду і заарештованих українських моряків, тримати Керченську протоку і Азовське море відкритими для транзиту в українські порти і з них, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи її територіальні води", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту США у п'ятницю, 21 грудня.
У Держдепі також зазначили, що цей крок був зроблений після захоплення трьох українських кораблів з екіпажами у Керченській протоці 25 листопада і після того, як про збільшення допомоги Україні повідомили Литва і Великобританія.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
19 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку. У Росії таку заяву назвали провокаційною.
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