США виділять $30 млн доларів на енергетичну безпеку України

Закон про антиросійські санкції передбачає виділення США 30 млн дол. на енергобезпеку України.

Закон "Протидія супротивникам Америки через санкції", підписаний сьогодні президентом США Дональдом Трампом, передбачає виділення 30 млн дол. на підтримку енергетичної безпеки України.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці посольства України в США в Facebook.

"Законодавчий акт передбачає створення "Фонду для протидії російському впливу" і виділяє в його бюджет 250 млн дол. на 2018-2019 фінансові роки. На реалізацію ініціатив за підтримки енергетичної безпеки України передбачається виділення 30 млн дол.", - наголошується в повідомленні.

У посольстві нагадали, що політикою США, згідно з законом, є підтримка уряду України у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, засудження та протидію всім дестабілізуючим зусиллям уряду РФ в Україні, невизнання незаконної анексії Криму урядом РФ або відторгнення будь-якої частини території України з використанням військової сили.

Крім цього, документом передбачено допомогу США з реформування енергетичного сектора України і зменшення залежності від російських енергетичних ресурсів, продовження протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

Законом також закріплюються вже діючі санкції проти Росії; створюється механізм обов'язкового погодження з Конгресом США можливого рішення президента США з ослаблення антиросійських санкцій; передбачається можливість введення санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції в металургійної та гірничо-видобувній галузях, і на залізничному транспорті; посилюються антиросійські секторальні санкції відносно фінансового сектора РФ і російської енергетики; передбачається введення санкцій у зв'язку з діяльністю уряду РФ у напрямку підриву кібернетичної безпеки.

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

Згідно з документом, Вашингтон підтримує офіційний Київ у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, засуджує і протидіє спробам Кремля дестабілізувати ситуацію в Україні, не визнає анексію Криму і продовжує протидіяти реалізації проекту Північний потік-2.