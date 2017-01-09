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США виділили $60 млн на боротьбу з антиамериканською пропагандою

Гроші отримає Центр глобального взаємодії
Держсекретар США Рекс Тіллерсон схвалив виділення $60 млн на боротьбу з антиамериканською пропагандою.
США виділили $60 млн на боротьбу з антиамериканською пропагандою Фото: svoboda.org

Йдеться про $80 млн, які Конгрес США виділив для протидії пропаганді терористичних організацій і кампанії дезінформації, яку проводить Російська Федерація, повідомляє Politico з посиланням на офіційного представника Держдепу.

Кошти були надані для так званого Центру глобальної взаємодії, який входить у структуру Держдепу і був створений навесні 2016 року в базі Центру стратегічних антитерористичних комунікацій.

Нагадаємо, що раніше державний секретар Рекс Тіллерсон протистояв чиновникам Державного департаменту щодо витрат на суму майже $80 мільйонів, розподілених Конгресом, на боротьбу з терористичною пропагандою та дезінформацією Росії.

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01 09 2017 10:21
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