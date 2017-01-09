ПОЛІТИКА НОВИНИДержсекретар США Рекс Тіллерсон схвалив виділення $60 млн на боротьбу з антиамериканською пропагандою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США виділили $60 млн на боротьбу з антиамериканською пропагандою
Гроші отримає Центр глобального взаємодії
Фото: svoboda.org
Йдеться про $80 млн, які Конгрес США виділив для протидії пропаганді терористичних організацій і кампанії дезінформації, яку проводить Російська Федерація, повідомляє Politico з посиланням на офіційного представника Держдепу.
Кошти були надані для так званого Центру глобальної взаємодії, який входить у структуру Держдепу і був створений навесні 2016 року в базі Центру стратегічних антитерористичних комунікацій.
Нагадаємо, що раніше державний секретар Рекс Тіллерсон протистояв чиновникам Державного департаменту щодо витрат на суму майже $80 мільйонів, розподілених Конгресом, на боротьбу з терористичною пропагандою та дезінформацією Росії.
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