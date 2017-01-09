США виділили $60 млн на боротьбу з антиамериканською пропагандою

Держсекретар США Рекс Тіллерсон схвалив виділення $60 млн на боротьбу з антиамериканською пропагандою.

Йдеться про $80 млн, які Конгрес США виділив для протидії пропаганді терористичних організацій і кампанії дезінформації, яку проводить Російська Федерація, повідомляє Politico з посиланням на офіційного представника Держдепу.

Кошти були надані для так званого Центру глобальної взаємодії, який входить у структуру Держдепу і був створений навесні 2016 року в базі Центру стратегічних антитерористичних комунікацій.

Нагадаємо, що раніше державний секретар Рекс Тіллерсон протистояв чиновникам Державного департаменту щодо витрат на суму майже $80 мільйонів, розподілених Конгресом, на боротьбу з терористичною пропагандою та дезінформацією Росії.