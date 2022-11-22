США виділили Україні майже 5 млрд доларів фінансової допомоги

Сполучені Штати виділяють Україні додатково $4,5 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки.

Про це заявила повідомляє міністр фінансів США Джанет Єллен.

"Сьогодні США мобілізували додаткові 4,5 млрд доларів у вигляді грантів для прямої підтримки бюджету. Ці кошти почнуть виділятися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг", - зазначила Єллен.

Повідомляється, що кошти підуть на заробітну плату для працівників лікарень, державних службовців та вчителів, а також на пенсії.

За словами міністра фінансів США, новий пакет допомоги збільшить загальну суму прямої бюджетної підтримки України до 13 мільярдів доларів.

"Ми закликаємо інших донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні. Крім надання економічної підтримки, міністерство фінансів та уряд США продовжать використовувати всі доступні інструменти, включаючи нашу історичну санкційну коаліцію, щоб послабити військову машину путіна", - додала Єллен.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає від ЄС додаткові 2,5 млрд євро.