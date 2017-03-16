Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

США виділили для України $54 млн на боротьбу з корупцією та реформи

Першим питанням, яке Україна намагатиметься закрити за виділені гроші є енергетична сфера
Уряд Сполучених Штатів Америки вирішив надати Україні 54 млн доларів на реформи і боротьбу з корупцією.
США виділили для України $54 млн на боротьбу з корупцією та реформи Прапори США та Укрїни. Фото: Прес-служба Президента України/Палінчак Михайло

Міжурядову угоду підписали перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і директор місії агентства США з міжнародного розвитку Сьюзен Фріц, йдеться у сюжеті Голосу Америки.

Цей транш технічної допомоги від американских платників податків буде спрямований на підтримку реформ.

"Цією угодою Україні буде додатково надано 54 мільйони доларів на підтримку критично важливих реформ. Гроші підуть на боротьбу з корупцією, економічні перетворення і розвиток демократії. Я переконана, що ця додаткова допомога ще на один крок наблизить український народ до того рівня добробуту демократії, до якого він прагне і на який заслуговує", - зазначила посол США в Україні Марі Йованович.

Водночас Кубів повідомив на які саме потреби підуть ці кошти. За його словами першим питанням є енергетична сфера, другий напрямок це дотримання норм верховенства права, а третій – підзвітність уряду України громадянам України.

Нагадаємо, що мережа кліматичних інновацій Greencubator протягом двох років виділить один мільйон євро бізнесу в Україні на екологічні проекти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2017 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.