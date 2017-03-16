США виділили для України $54 млн на боротьбу з корупцією та реформи
Міжурядову угоду підписали перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і директор місії агентства США з міжнародного розвитку Сьюзен Фріц, йдеться у сюжеті Голосу Америки.
Цей транш технічної допомоги від американских платників податків буде спрямований на підтримку реформ.
"Цією угодою Україні буде додатково надано 54 мільйони доларів на підтримку критично важливих реформ. Гроші підуть на боротьбу з корупцією, економічні перетворення і розвиток демократії. Я переконана, що ця додаткова допомога ще на один крок наблизить український народ до того рівня добробуту демократії, до якого він прагне і на який заслуговує", - зазначила посол США в Україні Марі Йованович.
Водночас Кубів повідомив на які саме потреби підуть ці кошти. За його словами першим питанням є енергетична сфера, другий напрямок це дотримання норм верховенства права, а третій – підзвітність уряду України громадянам України.
Нагадаємо, що мережа кліматичних інновацій Greencubator протягом двох років виділить один мільйон євро бізнесу в Україні на екологічні проекти.
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