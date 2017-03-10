США видворять 15 кубинських дипломатів
Працівникам посольства Куби, який висилають зі США, дали сім днів на те, щоби покинути американську територію.
Державний департамент оголосив про вислання дипломатів по тому, як минулого тижня США відкликали з Гавани понад половину американських дипломатів. Про це повідомляє "ВВС Україна".
У серпні стало відомо, що щонайменше 16 американських держслужбовців - працівників посольства США у кубинській Гавані - постраждали внаслідок акустичної атаки. Серед постраждалих - американські держслужбовці і члени посольської спільноти на Кубі.
Як зазначає, The Washington Post влада Куби співпрацює в розслідуванні, але будь-які дії, спрямовані проти співробітників американської дипмісії, категорично заперечує.
Співробітники дипмісії США на Кубі стали скаржитися на погане самопочуття - нудоту, втрату слуху, головний біль і труднощі з орієнтацією в просторі - в кінці 2016 року.
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