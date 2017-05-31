США вимагають від Deutsche Bank сплатити штраф у розмірі $41 млн

Федеральна резервна система (ФРС) оштрафувала Deutsche Bank на $ 41 млн за те, що банк "не зміг запобігти відмивання грошей" при фінансових операціях на території США.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляє агентство, регулятори США прийняли рішення про штраф через "ненадійну практику" в роботі банку, зажадавши від Deutsche Bank також вдосконалення нагляду з боку вищого керівництва компанії в боротьбі з відмиванням грошей, таким чином дотримуючись закон США.

Видання підкреслює, що ФРС прийняла рішення після вимог підрозділу в Нью-Йорку і британського фінансового регулятора виплати банком штрафу в розмірі $ 629 млн за те, що Deutsche Bank "нібито дозволив заможним росіянам відмити близько $ 10 млрд в незаконних фондах".

Як повідомляє Deutsche Bank, фінансовий конгломерат має намір виконати всі вимоги ФРС.

Раніше Sueddeutsche Zeitung повідомила, що німецькі банки виявилися залучені в "молдавську схему" відмивання російських грошей. За даними видання, мова йде про суму $ 66,5 млн, два основних контрагента - провідні банки Commerzbank і Deutsche Bank. Повідомлялося, що Deutsche Bank провів через свої рахунки близько $ 24 млн.

Нагадаємо, перші звинувачення у фінансових махінаціях Deutsche Bank з'явилися наприкінці травня 2015 року.

Згодом контролюючі відомства США приступили до розслідування справи про імовірне відмивання грошей московською філією Deutsche Bank.