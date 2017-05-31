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США вимагають від Deutsche Bank сплатити штраф у розмірі $41 млн

Як повідомляє Deutsche Bank, фінансовий конгломерат має намір виконати всі вимоги ФРС
Федеральна резервна система (ФРС) оштрафувала Deutsche Bank на $ 41 млн за те, що банк "не зміг запобігти відмивання грошей" при фінансових операціях на території США.
США вимагають від Deutsche Bank сплатити штраф у розмірі $41 млн Фото: ibnlive.in.com

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляє агентство, регулятори США прийняли рішення про штраф через "ненадійну практику" в роботі банку, зажадавши від Deutsche Bank також вдосконалення нагляду з боку вищого керівництва компанії в боротьбі з відмиванням грошей, таким чином дотримуючись закон США.

Видання підкреслює, що ФРС прийняла рішення після вимог підрозділу в Нью-Йорку і британського фінансового регулятора виплати банком штрафу в розмірі $ 629 млн за те, що Deutsche Bank "нібито дозволив заможним росіянам відмити близько $ 10 млрд в незаконних фондах".

Як повідомляє Deutsche Bank, фінансовий конгломерат має намір виконати всі вимоги ФРС.

Раніше Sueddeutsche Zeitung повідомила, що німецькі банки виявилися залучені в "молдавську схему" відмивання російських грошей. За даними видання, мова йде про суму $ 66,5 млн, два основних контрагента - провідні банки Commerzbank і Deutsche Bank. Повідомлялося, що Deutsche Bank провів через свої рахунки близько $ 24 млн.

Нагадаємо, перші звинувачення у фінансових махінаціях Deutsche Bank з'явилися наприкінці травня 2015 року.

Згодом контролюючі відомства США приступили до розслідування справи про імовірне відмивання грошей московською філією Deutsche Bank.

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31 05 2017 11:22
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