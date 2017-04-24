У США вимагають впливу Росії на бойовиків, щоб провести розслідування підриву авто ОБСЄ

Кремль знову ж таки повинен вплинути на бойовиків, щоб уможливити мир на сході України

Росія повинна використати свій вплив на терористів Донбасу, щоб отримати можливість провести прозоре розслідування причин вибуху автомобіля ОБСЄ на Луганщині.

Про це йдеться в офіційній заяві речника Державного департаменту США Марка Тонера, інформує "Еспресо".

У відомстві висловили глибоку стурбованість, шок та сум у зв'язку з трагедією та висловили співчуття родині загиблого представника місії ОБСЄ. За словами речника Держдепартаменту, ця ситуація вчергова демонструє, наскільки важко членам організації працювати на Донбасі, адже вони стикаються із обмеженнями у доступі до певних територій, погрозами та переслідуваннями.

"США закликають Росію використати свій вплив на сепаратистів, щоб дозволити ОБСЄ провести повне, прозоре і своєчасне розслідування. Цей інцидент демонструє необхідність для всіх сторін, особливо для сепаратистів під керівництвом Росії, у негайному виконанні своїх зобов'язань в рамках Мінських угод", - наголосив Тонер.

Він зауважив, що виконання домовленостей передбачає припинення вогню, виведення з територій важких озброєнь та їхнє усунення від лінії розмежування. Відтак, за його словами, Кремль знову ж таки повинен вплинути на бойовиків, щоб уможливити мир на сході України.