США випробували міжконтинентальну ракету, - ВІДЕО

Пуск ракети, здатної нести ядерний заряд, відбувся на тлі загострення ситуації в Північній Кореї

У США успішно провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Ракета була пущена з бази Ванденберг в Каліфорнії. Вона пройшла 4200 миль на захід до полігону на Маршаллових островах, повідомляє United Press International.

ВПС США заявили, що таким чином демонструють свої можливості ядерного стримування.

Пуск ракети, здатної нести ядерний заряд, відбувся на тлі загострення ситуації в Північній Кореї.

Раніше Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.

Варто відзначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.