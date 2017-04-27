ПОЛІТИКА НОВИНИУ США успішно провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США випробували міжконтинентальну ракету, - ВІДЕО
Пуск ракети, здатної нести ядерний заряд, відбувся на тлі загострення ситуації в Північній Кореї
Фото: Airman Kyla Gifford
Ракета була пущена з бази Ванденберг в Каліфорнії. Вона пройшла 4200 миль на захід до полігону на Маршаллових островах, повідомляє United Press International.
ВПС США заявили, що таким чином демонструють свої можливості ядерного стримування.
Пуск ракети, здатної нести ядерний заряд, відбувся на тлі загострення ситуації в Північній Кореї.
Раніше Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.
Варто відзначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 04 2017 08:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles