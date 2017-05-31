ПОЛІТИКА НОВИНИВдосконалена система ПРО США успішно збила міжконтинентальну балістичну ракету, продемонструвавши можливості США протистояти ракетним запускам в Північній Кореї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США випробували систему перехоплення міжконтинентальної ракети
Перехоплювач "знищив мішень в прямому зіткненні"
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Агентство протиракетної оборони США запустило ракету перехоплювач з бази ВПС в Вандерберзі для перехоплення макету міжконтинентальної балістичної ракети над Тихим океаном.
Про це повідомляє CNN.
Перехоплювач "знищив мішень в прямому зіткненні", йдеться в заяві агентства.
"Ця система має життєво важливе значення для оборони нашої батьківщини і цей тест демонструє, що у нас є надійний захист від дуже реальної загрози", - заявив директор агентства віце-адмірал Джим Сирінг.
Це випробування відбулося через два дні після того, як Північна Корея провела пуск балістичної ракети малої дальності, яка пролетіла близько 450 км і впала у виключній морській економічній зоні Японії.
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31 05 2017 07:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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