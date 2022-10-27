США вирішили прискорити розміщення в Європі атомних бомб
Про це повідомляє Politico.
Повідомляється, що американські чиновники на закритій зустрічі НАТО у Брюсселі заявили, що бомби прибудуть раніше, ніж планувалося. Вони мали бути розміщені в Європі, згідно з початковим задумом, навесні 2023 року.
Цей крок, який передбачає заміну старої зброї новою версією на різних складах у Європі для потенційного використання бомбардувальниками та винищувачами США та союзників, відбувається на тлі посилення напруженості у зв'язку з погрозами росії застосувати ядерну зброю в Україні та зростаючу стурбованість тим, що Захід необхідно зробити більше, щоб утримати москву від перетину цієї лінії.
Зазначається, що модернізація програми B61 відкрито обговорювалася у бюджетних документах та публічних заявах протягом багатьох років, і офіційні особи Пентагону заявили, що це необхідно для забезпечення модернізації та безпеки арсеналу. Вона ніяк не пов'язана із поточними подіями в Україні та жодним чином не була прискорена.
Раніше повідомлялось, що США запровадили нові санкції проти росії та Ірану.
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