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США вирішили прискорити розміщення в Європі атомних бомб

США вирішили прискорити розміщення модернізованих тактичних бомб B61-12 у Європі, вони мають бути доставлені на бази НАТО вже у грудні.
США вирішили прискорити розміщення в Європі атомних бомб Джерело: politico.com

Про це повідомляє Politico.

Повідомляється, що американські чиновники на закритій зустрічі НАТО у Брюсселі заявили, що бомби прибудуть раніше, ніж планувалося. Вони мали бути розміщені в Європі, згідно з початковим задумом, навесні 2023 року.

Цей крок, який передбачає заміну старої зброї новою версією на різних складах у Європі для потенційного використання бомбардувальниками та винищувачами США та союзників, відбувається на тлі посилення напруженості у зв'язку з погрозами росії застосувати ядерну зброю в Україні та зростаючу стурбованість тим, що Захід необхідно зробити більше, щоб утримати москву від перетину цієї лінії.

Зазначається, що модернізація програми B61 відкрито обговорювалася у бюджетних документах та публічних заявах протягом багатьох років, і офіційні особи Пентагону заявили, що це необхідно для забезпечення модернізації та безпеки арсеналу. Вона ніяк не пов'язана із поточними подіями в Україні та жодним чином не була прискорена.

Раніше повідомлялось, що США запровадили нові санкції проти росії та Ірану.

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27 10 2022 10:33
ТЕГИ: США, НАТО, зброя
МЕДІА
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