США вирішили виділити Україні $200 мільйонів на оборону, – посольство

Кошти спрямують, зокрема, на військову техніку і спорядження

Сполучені Штати Америки вирішили виділити Україні 200 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році.

Про це повідомили в посольстві України у США.

"Зазначені кошти будуть спрямовані на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення та підготовку Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

Як стверджують у посольстві, відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році.

Нагадаємо, Велика Британія має намір виділити Україні 35 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу і підвищення обороноздатності.