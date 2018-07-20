БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСполучені Штати Америки вирішили виділити Україні 200 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США вирішили виділити Україні $200 мільйонів на оборону, – посольство
Кошти спрямують, зокрема, на військову техніку і спорядження
Фото: з вільних джерел
Про це повідомили в посольстві України у США.
"Зазначені кошти будуть спрямовані на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення та підготовку Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.
Як стверджують у посольстві, відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році.
Нагадаємо, Велика Британія має намір виділити Україні 35 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу і підвищення обороноздатності.
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