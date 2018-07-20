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США вирішили виділити Україні $200 мільйонів на оборону, – посольство

Кошти спрямують, зокрема, на військову техніку і спорядження
Сполучені Штати Америки вирішили виділити Україні 200 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році.
США вирішили виділити Україні $200 мільйонів на оборону, – посольство Фото: з вільних джерел

Про це повідомили в посольстві України у США.

"Зазначені кошти будуть спрямовані на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення та підготовку Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

Як стверджують у посольстві, відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році.

Нагадаємо, Велика Британія має намір виділити Україні 35 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу і підвищення обороноздатності.

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20 07 2018 23:58
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