США виступають проти будівництва "Північного потоку 2", - міністр енергетики Перрі

Сполучені Штати Америки виступають проти будівництва "Північного потоку 2".

Рік Перрі та Андрій Коболєв. Фото: naftogaz.com

Відповідну заяву у Вашингтоні під час зустрічі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим зробив міністр енергетики США Рік Перрі, повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що під час зустрічі з Перрі Коболєв наголосив на важливості "недискримінаційного застосування стандартних європейських регламентів до всіх учасників ринку Енергетичного Співтовариства".

Сторони обговорили способи забезпечення виконання стандартних вимог європейського законодавства, щоб усунути низку тривалих порушень, що перешкоджають торгівлі газом у Європі.

Зокрема, сторони обговорили ризики, що створюються російським проектом "Північний потік 2" для конкуренції, стабільності енергопостачання, економічної та енергетичної безпеки в Європі.

"Пан Перрі вкотре висловив категоричний протест США проти "Північного потоку 2", - сказано в повідомленні.

Перрі також висловив зацікавленість у тому, щоб Міністерство енергетики України сприяло співпраці між американськими та українськими енергетичними компаніями щодо розвідки, видобування та транспортування природного газу, а також постачання вугілля.

Нагадаємо, що проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

"Газпрому" буде належати 50% в проекті, європейським компаніям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper - по 10%. Новий трубопровід планується побудувати поруч з "Північним потоком".

Водночас, у компанії "Нафтогаз України" заявили, що транзит газу через Україну буде у 3-4 рази дешевшим, ніж через газопровід "Північний потік-2", який планує збудувати Росія.

Уряди восьми країн Євросоюзу направили голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру лист із запереченнями проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", який подвоїть прямі поставки газу з Росії в Німеччину.

"Північний потік-2", проект якого в даний час знаходиться в стадії підготовки, може представляти певні ризики для енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи. Він сильно вплине на розвиток ринку газу і структуру транзиту газу в регіоні, в першу чергу на транзитний маршруту через Україну", - йдеться в листі.

Раніше, депутати Європейського парламенту закликали держави-члени ЄС відмовитись від будівництва газопроводів в обхід України, зокрема, російського газопроводу "Північний потік-2".