США висунули низку вимог до Китаю для припинення торгівельних суперечок
США хочуть скоротити дефіцит торгівлі з Китаєм на щонайменше 200 мільярдів доларів до кінця 2018 року.
Також, Сполучені Штати висунули вимоги до захисту американських технологій та інтелектуальної власності. Так, Китай має припинити державну підтримку своїх технологічних компаній, що спеціалізуються на виробництві товарів з використанням американських технологій, - повідомляє Bloomberg з посиланням на документ, який опинився у розпорядженні редакції.
Також США вимагають від КНР зменшити імпортні тарифи на американські товари та прибрати нетарифні обмеження, зокрема квоти на ввезення товарів до Китаю.
Про поступки, на які готові піти в США у документі не йдеться.
Сполучені Штати Америки висунули низку вимог Китаю на спільних переговорах щодо зменшення торговельної напруги між країнами.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документ, який опинився у розпорядженні редакції.
Зокрема, США хочуть скоротити дефіцит торгівлі з Китаєм на щонайменше 200 мільярдів доларів до кінця 2018 року.
Також, Сполучені Штати висунули вимоги до захисту американських технологій та інтелектуальної власності. Так, Китай має припинити державну підтримку своїх технологічних компаній, що спеціалізуються на виробництві товарів з використанням американських технологій.
Також США вимагають від КНР зменшити імпортні тарифи на американські товари та прибрати нетарифні обмеження, зокрема квоти на ввезення товарів до Китаю.
Про поступки, на які готові піти в США у документі не йдеться.
Нагадаємо, Китай планує ввести 25% мита на 106 товарів, які виробляються в США.
Раніше повідомлялося, що Білий дім готується до введення мит на китайські товари на суму $60 млрд.
Також Дональд Трамп ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%). Підписані президентом розпорядження набудуть чинності 23 березня. З переліку країн поки що виключені Мексика та Канада.
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