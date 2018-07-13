США висунули нові звинувачення 12 росіянам у справі втручання у вибори
Про звинувачення оголосив заступник міністра юстиції США Род Розенстайн в рамках більш широкого розслідування спеціального радника Роберта Мюллера про зв’язки штабу Дональда Трампа з Росією, повідомляє The Associated Press.
Зокрема росіян звинувачують у викраденні і поширенні листування команди Зіларі Клінтон в 2016 році.
Нагадаємо, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 громадянам Росії у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.
Додамо, щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку Росії в період президентських виборів у США позаминулого року.
Раніше Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР заявили, що уряд Росії причетний до організації серії кібератак на системи критичної інфраструктури США.
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