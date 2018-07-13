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США висунули нові звинувачення 12 росіянам у справі втручання у вибори

Росіян звинувачують у викраденні і поширенні листування команди Хіларі Клінтон в 2016 році
Департамент юстиції США висунув звинувачення 12 співробітникам військової розвідки РФ за хакерську діяльність під час президентської виборчої кампанії в 2016 році.
США висунули нові звинувачення 12 росіянам у справі втручання у вибори Фото: з відкритих джерел

Про звинувачення оголосив заступник міністра юстиції США Род Розенстайн в рамках більш широкого розслідування спеціального радника Роберта Мюллера про зв’язки штабу Дональда Трампа з Росією, повідомляє The Associated Press.

Зокрема росіян звинувачують у викраденні і поширенні листування команди Зіларі Клінтон в 2016 році.

Нагадаємо, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 громадянам Росії у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Додамо, щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку Росії в період президентських виборів у США позаминулого року.

Раніше Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР заявили, що уряд Росії причетний до організації серії кібератак на системи критичної інфраструктури США.

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13 07 2018 20:14
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