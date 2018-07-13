США висунули нові звинувачення 12 росіянам у справі втручання у вибори

Росіян звинувачують у викраденні і поширенні листування команди Хіларі Клінтон в 2016 році

Департамент юстиції США висунув звинувачення 12 співробітникам військової розвідки РФ за хакерську діяльність під час президентської виборчої кампанії в 2016 році.

Про звинувачення оголосив заступник міністра юстиції США Род Розенстайн в рамках більш широкого розслідування спеціального радника Роберта Мюллера про зв’язки штабу Дональда Трампа з Росією, повідомляє The Associated Press.

Зокрема росіян звинувачують у викраденні і поширенні листування команди Зіларі Клінтон в 2016 році.

Нагадаємо, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 громадянам Росії у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Додамо, щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку Росії в період президентських виборів у США позаминулого року.

Раніше Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР заявили, що уряд Росії причетний до організації серії кібератак на системи критичної інфраструктури США.