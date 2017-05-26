США визнали загибель 105 мирних жителів внаслідок авіаудару в Іраку, - ВІДЕО
"Під час розслідування встановлено, що ІДІЛ навмисне заклала вибухівку в будинку, де жила понад сотня мирних жителів, і використовувала його як бойову позицію", - сказав американський генерал Метью Іслер, інформує ABC News.
За словами слідчих, бойовики ІДІЛ навмисне розмістили двох снайперів на даху житлового будинку, який перед тим "начинили" вибухівкою. Ні сили коаліції, ні іракські військові перед ударом не знали, що в будинку все ще є цивільні.
Один із вибухів, викликаний американським авіаударом, призвів до загибелі 101 мирного жителя всередині будівлі та чотирьох - ззовні. Ще 36 цивільних вважаються зниклими безвісти, і є ймовірність, що вони змогли сховатися від авіаудару.
Нагадаємо, що 17 березня американський літак скинув бомбу GBU-38 з 192 фунтами вибухівки на дах будинку в Мосулі, щоб ліквідувати двох снайперів. Така кількість вибухівки не могла зруйнувати весь будинок, однак це спричинило детонацію закладеної ісламістами вибухівки.
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