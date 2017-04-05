США заборонили Україні витрачати кошти виділені на "Азов"
Відповідне положення закріплено в законопроекті про асигнування Пентагону.
До кінця вересня Пентагон може виділити Україні $150 млн військової допомоги, в тому числі на підготовку кадрів, летальну зброю оборонного призначення, техніку та обладнання.
При цьому США також визначають, на які цілі не повинні тратитись гроші.
"Кошти, що надаються відповідно до цього законопроекту, не можуть бути використані для постачання озброєнь, проведення підготовки або надання будь-якої іншої допомоги батальйону "Азов", - йдеться в тексті документа.
Україні також забороняється витрачати отримані гроші на придбання або передачу переносних зенітних ракетних комплексів.
Як повідомляв iPress.ua, Сполучені Штати Америки залишаються прихильними подальшої фінансової підтримки України.
Нагадаємо, що в Конгресі США представлений консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, згідно з яким на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн доларів.
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