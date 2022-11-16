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США захищатиме кожен дюйм території НАТО

Наразі у Пентагоні вивчають всю наявну інформацію щодо падіння російських ракет у Польщі.
США захищатиме кожен дюйм території НАТО НАТО

Речник Пентагону США Патрік Райдер заявив, що Америка захищатиме кожен дюйм території НАТО.  Наразі у Пентагоні вивчають всю наявну інформацію щодо падіння російських ракет у Польщі.

"Ми знаємо про повідомлення у ЗМІ щодо цього. Ми не маємо наразі інформації, щоби підтвердити ці повідомлення, однак, знову ж, ми ставимося до них дуже серйозно і вивчаємо їх", - зауважив представник Пентагону.

Він підкреслив, що Міноборони США повідомлятиме про розвиток подій.

Водночас, генерал не став коментувати жодних інших деталей, у тому числі, як США зараз підтримують контакт із польською стороною, а також щодо причин вибуху у польському селі.

Він підкреслив, що США повністю дотримуються зобов’язань за статтею 5 Північноатлантичного договору.

"Що стосується наших зобов’язань у сфері безпеки та Статті 5, ми залишаємося чіткими, що оборонятимемо кожен дюйм території НАТО", - підкреслив представник оборонного відомства США.

Напередодні кілька російських ракет впали у Польщі, яка є  членом НАТО і вбили двох людей. Про це повідомив високопосадовець із розвідки США агенції АР.

За цим прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінову нараду для обговорення національної безпеки. Після цього речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що країна підвищує боєготовність своїх військових частин.


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16 11 2022 08:00
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