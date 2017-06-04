США закликає Україну залишатися в Мінському процесі
Про це Йованович заявила на Київському безпековому форумі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що якщо ми відійдемо від Мінська - коли я кажу "ми" я вважаю важливим, щоб міжнародна спільнота залишалася об'єднаною навколо України з цього питання... Я не закликаю Україну поступитися інтересами в переговорах, а, скоріше, бути і сприйматися хорошим партнером в цьому переговорному процесі. І я думаю, що це допоможе Україні заслужити підтримку міжнародної спільноти", - сказала Йованович в ході свого виступу в рамках панельної дискусії "Зовнішня політика США: яку роль буде відігравати Україна?"
Вона також зазначила, що Мінські домовленості непопулярні в Україні, проте вони містять необхідні аспекти врегулювання цього конфлікту, як політичну частину, так і частину, яка стосується безпеки, й при відмові від Мінських домовленостей необхідно буде шукати альтернативний процес.
"Якщо ми відійдемо від Мінська, то потрібно щось краще, що б його замінило", - сказала Йованович.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне окупований Кримський півострів.
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