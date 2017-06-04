Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США закликає Україну залишатися в Мінському процесі

"Якщо ми відійдемо від Мінська, то потрібно щось краще, що б його замінило"
Посол США в Україні Марі Йованович закликає Україну не виходити з мінського переговорного процесу, що, за її словами, сприятиме підтримці міжнародного співтовариства.
США закликає Україну залишатися в Мінському процесі Прапори США та Укрїни. Фото: Прес-служба Президента України/Палінчак Михайло

Про це Йованович заявила на Київському безпековому форумі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що якщо ми відійдемо від Мінська - коли я кажу "ми" я вважаю важливим, щоб міжнародна спільнота залишалася об'єднаною навколо України з цього питання... Я не закликаю Україну поступитися інтересами в переговорах, а, скоріше, бути і сприйматися хорошим партнером в цьому переговорному процесі. І я думаю, що це допоможе Україні заслужити підтримку міжнародної спільноти", - сказала Йованович в ході свого виступу в рамках панельної дискусії "Зовнішня політика США: яку роль буде відігравати Україна?"

Вона також зазначила, що Мінські домовленості непопулярні в Україні, проте вони містять необхідні аспекти врегулювання цього конфлікту, як політичну частину, так і частину, яка стосується безпеки, й при відмові від Мінських домовленостей необхідно буде шукати альтернативний процес.

"Якщо ми відійдемо від Мінська, то потрібно щось краще, що б його замінило", - сказала Йованович.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне окупований Кримський півострів.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 04 2017 20:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.