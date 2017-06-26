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США закликали арабські країни пом'якшити вимоги до Катару

США вважають, що деякі вимоги до Катару важко виконати
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що деякі з вимог, висунутих чотирма арабськими країнами на чолі з Саудівською Аравією на адресу Катару в обмін на скасування санкцій, важко виконати, і закликав сторони до діалогу.
США закликали арабські країни пом Фото: EPA/UPG

Тіллерсон зазначив, що умови, висунуті арабськими країнами,становлять основу для діалогу, здатного вирішити цю кризову ситуацію, передає BBC.

У суботу міністр закордонних справ Катару відкинув список з 13 умов, висунутих Саудівською Аравією та її союзниками - Єгиптом, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном.

Ці країни звинувачують Катар у спонсоруванні тероризму, - що влада цієї країни заперечують.

Нагадаємо, про розрив дипломатичних відносин з Катаром заявили десять державу: Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ, Бахрейн, Ємен, Лівія, Мальдіви, Маврикій, Мавританія і Коморські острови. Вони звинувачують катарські влади у підтримці діяльності єменських повстанців-хуситов, "спонсорованих Іраном" терористів, а також угруповань "Аль-Каїда" і "Ісламська держава".

Катар також виведуть з арабської антитерористичної коаліції, яку очолює Саудівська Аравія.

Видання Financial Times писало, що влада Катару не заперечують виплату $1 млрд угруповання, афілійованої з терористами з "Аль-Каїди", але пов'язують цей платіж з необхідністю звільнення заручників з числа високопоставлених підданих емірату.

Глава міністерства закордонних справ Катару запропонував країнам, які розірвали дипломатичні відносини, сісти за стіл переговорів.

9 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Катар повинен негайно припинити фінансування тероризму. Трамп призначив Тіллерсона посередником у контактах між арабськими країнами і Катаром.

Держсекретар закликав країни Перської затоки послабити блокаду Катару, оскільки вона заважає боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламську державу".

Зазначимо, влада Катару не має наміру здавати свої позиції в дипломатичному конфлікті з сусідніми арабськими державами після оголошеного бойкоту.

Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

 

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