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США закликали ООН прийняти потужну резолюцію щодо України

Рада ООН з прав людини має стати "більш ефективною, більш підзвітною і більш чуйною"
Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі закликала Раду ООН з прав людини прийняти потужну резолюцію щодо ситуації в Україні.
США закликали ООН прийняти потужну резолюцію щодо України Фото:Associated Press

"На цій сесії Ради вкрай важливо прийняти найпотужніше, наскільки це можливо, рішення щодо критичної ситуації у сфері прав людини в Сирії, Демократичній Республіці Конго, Еритреї, Білорусі та Україні, а також щодо запобігання надалі порушень та зловживання правами людини в цих країнах", - заявила під час засідання Ради в Женеві, інформує The Independent.

Гейлі зауважила, що дотримання прав людини – дуже важливий напрям діяльності ООН, яким має опікуватися не тільки один окремо визначений орган, але також інші, в тому числі Радбез.

Вона наголосила, що Рада ООН з прав людини має стати "більш ефективною, більш підзвітною і більш чуйною".

Нагадаємо, США розглядають можливість припинити свою участь в Раді ООН з прав людини.

 
 
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06 06 2017 21:47
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