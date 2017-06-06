США закликали ООН прийняти потужну резолюцію щодо України
"На цій сесії Ради вкрай важливо прийняти найпотужніше, наскільки це можливо, рішення щодо критичної ситуації у сфері прав людини в Сирії, Демократичній Республіці Конго, Еритреї, Білорусі та Україні, а також щодо запобігання надалі порушень та зловживання правами людини в цих країнах", - заявила під час засідання Ради в Женеві, інформує The Independent.
Гейлі зауважила, що дотримання прав людини – дуже важливий напрям діяльності ООН, яким має опікуватися не тільки один окремо визначений орган, але також інші, в тому числі Радбез.
Вона наголосила, що Рада ООН з прав людини має стати "більш ефективною, більш підзвітною і більш чуйною".
Нагадаємо, США розглядають можливість припинити свою участь в Раді ООН з прав людини.
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