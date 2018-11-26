США закликали Росію не погіршувати стосунки подальшою ескалацією

США на екстренному засіданні Радбезу ООН закликали Росію не погіршувати відносини з Заходом подальшою ескалацією конфлікту в Азовському морі.

Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі на екстреному засіданні, інформує "112 Україна".

"США будуть вітати нормальні відносини між Україною та Росією, але порушення міжнародних актів подібних на дану ситуацію, неможливо. США дотримуватимуться тієї думки, що Америка буде накладати та утримувати ті санкції по відношенню до Росії, які були накладені і раніше після анексії Криму. Вони будуть лишатися до тих пір, поки ситуація не буде нормалізована", - заявила Хейлі.

Представниця США заявила, що міжнародна спільнота повинна засудити цю подію.

"Вчора ми побачили ще одну подію жахливої російської ескалації. Що було, - українські судна перепливали з одного українського порту в інший. Вони робили це в єдиний можливий спосіб, пропливаючи через Керченську протоку... Ми, міжнародна спільнота повинні засудити та ніколи не сприймати. Навіть побудова Керченського моста на окупованій території – є незаконною. Те, що сталось в Азовському морі, - це повне порушення міжнародних заходів та правових актів. США будуть засуджувати російську агресію. І наші очікування у тому, що європейські партнери будуть підтримувати нормандський формат, який сприяє мирному урегулюванню ситуації", - заявила Хейлі.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН на екстреній нараді щодо агресивних дій Російської Федерації проти України в Азовському морі заблокувала ініційований Росією розгляд питання про нібито "порушення її кордонів".