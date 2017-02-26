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США закликали Росію негайно припинити вогонь на Донбасі

Заява держдепартаменту стала реакцією на дії бойовиків щодо місії ОБСЄ у п'ятницю, 24 лютого
Державний департамент США поширив заяву, в якій закликав Росію і підтримувані нею сили сепаратистів "негайно" дотримуватися угоди про припинення вогню на сході України.
США закликали Росію негайно припинити вогонь на Донбасі Прапори США та Укрїни. Фото: Прес-служба Президента України/Палінчак Михайло

"Ми закликаємо Росію і сепаратистські сили, які вона підтримує, невідкладно дотримуватися режиму припинення вогню, вивести все важке озброєння і забезпечити повний і безперешкодний доступ у регіон спостерігачів від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)", – йдеться в заяві, повідомляє Радіо Свобода.

Заява Держдепартаменту США стала реакцією на повідомлення про те, що у п’ятницю проросійські бойовики угруповання "ДНР" взяли на приціл членів спостережної місії ОБСЄ і відібрали в них міні-безпілотник. Інцидент стався в окупованій Ясинуватій, де патруль СММ ОБСЄ планував запустити безпілотник, щоб перевірити повідомлення про обстріл Донецької фільтрувальної станції.

Нагадаємо, під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. 

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26 02 2017 19:55
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