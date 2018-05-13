США закликали розслідувати нещодавні напади на ромів в Україні

Посольство США в Україні закликає правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів.

"В Україні ніхто не повинен жити в страху за того, ким він є. Ми закликаємо правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів. Справедливість і толерантність по відношенню до меншин є ключовими в новій Україні", - заявили в посольстві.

Там також опублікували повідомлення з сайту Уповноваженого з прав людини, в якій згадуються спалення циганських таборів у Львові і в Києві.

"Згідно повідомленню, отриманому від громадських активістів, 9 травня 2018 року невідомими особами був спалений ромський табір, розташований поруч з смт Рудне Залізничного району Львова. Внаслідок цього було знищено майно ромів, а самі мешканці табору були змушені покинути поселення", - повідомляється на сайті омбудсмена.

Там також згадується спалення табору ромів на Лисій горі в Києві радикально налаштованими особами.

Як повідомляв iPress.ua, у суботу, 21 квітня, націоналістична організація "С14" розповіла, що змусила ромів піти геть з табору на Лисій горі, після чого спалила їхні намети та речі.

Глава МВС Арсен Аваков засудив це та заявив, що за розгін табору ромів на Лисій горі у Києві поліція оголосила низку підозр.

Додамо, що у Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.

Головне управління Нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне провадження через пожежу 9 травня на місці стихійного поселення ромів на околиці Львова за статтею про "хуліганство". Існують кілька версій інциденту: табір ромів могли підпалити невідомі особи або ж пожежа трапилась через необережність його мешканців.