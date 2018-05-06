США закликали Україну створити антикорупційний суд згідно з вимогами МВФ

У відомстві США наголосили, що "законодавство про створення суду повинно задовольняти МВФ, який надає суттєву фінансову підтримку українському уряду"

Cполучені Штати закликають Україну створити антикорупційний суд, який би відповідав вимогам Міжнародного валютного фонду.

"Сполучені Штати закликають уряд України запровадити глибокі, всеосяжні та своєчасні реформи, які б відображали вимоги, подані громадянами України під час Революції гідності: припинення систематичної корупції, швидке економічне зростання та європейське майбутнє для всіх українців", - йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Хезер Науерт.

У Держдепі наголошують, що створення справді незалежного антикорупційного суду є найважливішим кроком для уряду, щоб відмовитися від корупції, "яка продовжує загрожувати національній безпеці, процвітанню та демократичному розвитку в Україні".

"Сполучені Штати повністю підтримують Міжнародний валютний фонд, який визначатиме, чи новий закон про створення суду відповідає зобов'язанням України за програмою МВФ. Ми погоджуємося з МВФ, що будь-яке законодавство, що створює антикорупційний суд, повинно включати центральну роль ради міжнародних експертів для забезпечення вибору кваліфікованих суддів", - зауважують у Держдепі.

У відомстві США наголосили, що "законодавство про створення суду повинно задовольняти МВФ, який надає суттєву фінансову підтримку українському уряду".

"Тому ми закликаємо український уряд обговорити відповідні законодавчі пропозиції безпосередньо з МВФ та ухвалити законопроект, який відповідає вимогам МВФ. Антикорупційний суд має виконати важливу важливу роботу для народу України", - підсумували у заяві.

24 травня народні депутати України розглянули 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".

Нагадаємо, парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня. Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду.

25 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення Вищого антикорупційного суду (АКС).

1 березня Рада прийняла законопроект про Антикорупційний суд у першому читанні. Президент Петро Порошенко закликав не зволікати з прийняттям цього закону і порадив не виходити за рамки Конституції під час його доопрацювання.

Законопроект є критично важливою вимогою для отримання п'ятого траншу кредиту МВФ.