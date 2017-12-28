США закликають обмінятися "всіх на всіх"
Про це йдеться у заяві Держдепу з приводу обміну полоненими бойовиками і тими, кого затримала на Донбасі українська влада.
"Цей обмін є кроком до імплементації Мінських угод. Ми знову закликаємо усі сторони повністю виконати взяті ними на себе забов'язання щодо Мінських угод, включно з реальним обміном затриманими за формулою "всіх на всіх"; повним припиненням вогню; відведенням важких озброєнь; забезпеченням безпечного доступу спеціальній спостережній місії ОБСЄ; гуманітарним доступом до зони конфлікту", - йдеться у заяві.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
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