Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

США закликають обмінятися "всіх на всіх"

У США вважають, що сторони зробили крок до виконання Мінських угод
Державний департамент США закликає провести обмін затриманими на Донбасі за формулою "всіх на всіх".
США закликають обмінятися "всіх на всіх" Фото: ukrinform.ua

Про це йдеться у заяві Держдепу з приводу обміну полоненими бойовиками і тими, кого затримала на Донбасі українська влада.

"Цей обмін є кроком до імплементації Мінських угод. Ми знову закликаємо усі сторони повністю виконати взяті ними на себе забов'язання щодо Мінських угод, включно з реальним обміном затриманими за формулою "всіх на всіх"; повним припиненням вогню; відведенням важких озброєнь; забезпеченням безпечного доступу спеціальній спостережній місії ОБСЄ; гуманітарним доступом до зони конфлікту", - йдеться у заяві.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2017 21:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Пан Веган": як ветеран АТО запустив стартап, повернувшись з війни

"Пан Веган": як ветеран АТО запустив стартап, повернувшись з війни

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.