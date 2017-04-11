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США закликають Україну не висувати свою резолюцію щодо миротворців на Донбасі

Волкер стверджує, що Україні не варто висувати конкуруючу резолюцію, а треба почати дискусію про засади
Сполучені Штати Америки запропонували Україні не представляти свою резолюцію щодо розміщення миротворчого контингенту ООН на Донбасі.
США закликають Україну не висувати свою резолюцію щодо миротворців на Донбасі Фото: delfi.lt

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, повідомляє "РБК-Україна".

"Коли Росія представила свою ідею у вересні, Україна була готова вийти зі своєю власною пропозицією. Але оскільки ситуація розвивається... Ми обговорили це і з Україною, і сказали: "давайте не висувати конкуруючу резолюцію, давайте спробуємо почати дискусію про засади: що повинна робити ефективна миротворча місія". І подивитися, чи можемо ми вийти на домовленість", – заявив Волкер.

Раніше Волкер заявляв, що у США та Росії поки немає спільної позиції з питання миротворців на Донбасі. Він також підкреслив, що США наполягають на більш широкому мандаті для миротворців, ніж розміщення уздовж лінії зіткнення для охорони спостерігачів місії ОБСЄ.

Нагадаємо, на початку вересня спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатимуть миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки.

21 вересня Президент України Петро Порошенко заявив під час брифінгу після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, що Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас.

 

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04 11 2017 20:00
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