США закликають Україну скасувати е-декларування для громадських діячів

Там упевнені, що декларування не має створювати непотрібний тягар або тиск на громадянське суспільство

Сполучені Штати Америки закликають Україну скасувати е-декларування для громадських діячів.

"Сполучені Штати настійно рекомендують уряду України скасувати закон про декларування доходів громадських діячів та міжнародних членів наглядових рад державних підприємств. Система декларування активів в Україні повинна залучати державних посадових осіб до відповідальності, а не створювати непотрібний тягар або тиск на громадянське суспільство", - йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

Наголошується, що цей закон стосується тих людей, які прагнуть підвищити прозорість та підзвітність в Україні, виконуючи обіцянки Євромайдану та прагнення українського народу до демократичної країни, яка керується верховенством закону.

"Ми закликаємо український уряд оперативно скасувати вимоги декларування активів у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 березня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.

У свою чергу міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією Transparency International та її відділення в Україні закликали українську владу скасувати суперечливі поправки до Закону "Про запобігання корупції", згідно з якими антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.

Як відомо, 27 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

У липні 2017 року Порошенко зареєстрував два законопроекти, що скасовують е-декларування для активістів, але натомість – додають у законодавство вимоги про додаткове звітування громадських організацій (проект 6674) та про санкції для тих, хто порушив ці вимоги або припустився помилки (проект 6675). Саме ці два документи були спрямовані на експертизу за запитом моніторингового комітету ПАРЄ.