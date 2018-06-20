США заявили про вихід із Ради ООН з прав людини
"Ми виходимо з Ради ООН з прав людини, оскільки жодна з країн не має сміливості долучитися до нашої боротьби за реформування лицемірного і упередженого органу", - заявила Гейлі.
Цей крок "не є відходом США від зобов'язань щодо прав людини", додала вона.
"Ізраїль вдячний президенту Трампу, секретарю Помпео та послу Гейлі за їхнє сміливе рішення проти лицемірства та брехні так званої Ради ООН з прав людини", - йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.
Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гуттеріш хотів би, щоб США залишились членом Ради ООН з прав людини.
"Рада з прав людини є частиною загальної архітектури прав людини ООН, яка грає дуже важливу роль у захисті прав людини в усьому світі", - підкреслив Гуттеріш, йдеться у заяві, яку опублікував прес-секретар генсека Стефан Дюжаррік.
"Рада з прав людини є міжурядовим органом із 47 членів у рамках системи ООН, який не тільки докладає зусиль, щоб сприяти і захищати права людини, але також розглядає ймовірні порушення прав і дає рекомендації щодо них", - йдеться у заяві.
Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, у свою чергу, заявив, що новина про вихід США із Ради з прав людини "розчаровує".
"Сумна, якщо не дуже дивна новина. Враховуючи те, у якому стані зараз знаходяться права людини у світі, США повинні нарощувати свою участь (у Раді - ред.), а не йти", - написав комісар у Twitter.
РФ висунула свою кандидатуру на виборах до складу Ради ООН з прав людини (РПЛ) на 2021-2023 роки після того, як США оголосили про вихід з організації.
"РФ продовжить свою конструктивну роботу в РПЛ, спрямовану на підтримку рівноправного діалогу і співпраці з прав людини. Саме з цією метою Росія висунула свою кандидатуру на виборах до складу РПЛ на 2021-2023 роки", - заявив прес-секретар російської дипмісії Федір Стржижовський у представництві Росії при ООН.
Крім цього, у Росії розкритикували рішення США вийти з РПЛ.
"Мабуть, США хотілося б перетворити Раду на слухняний інструмент просування своїх інтересів і покарання неугодних країн. На цьому тлі цинічними є спроби США звинуватити в політизації роботи Ради і в провалі своєї ініціативи практично весь світ", - сказав Стржижовський.
"Рада ООН з прав людини є ключовим міжнародним майданчиком для співпраці у сфері захисту прав людини і працює на основі принципів неупередженості, об'єктивності, невибірковості, конструктивного діалогу та співпраці", - додав він.
"Це орган ООН, який, як і вся система ООН, покликаний служити всім державам-членам, а не одній країні чи групі країн. На жаль, наші колеги з Вашингтона цього не розуміють або не визнають.Хоча відповідь міжнародної спільноти на їх ідеї з реформи Ради наочно продемонстрували їх самотність у цьому питанні", - зазначив прес-секретар російського представництва.
У РФ визнають, що у роботі РПЛ "є недоліки, але Рада довела свою життєздатність".
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