США заморозили активи 8 високопоставлених венесуельців, серед них - брат Чавеса

США карають їх за участь у затвердженні Ніколаса Мадуро як нового диктатора

Адміністрація президента США Дональда Трампа покарала санкціями 8 творців конституційної асамблеї Венесуели, серед них - брата екс-президента Венесуели Уго Чавеса

Сьогодні були введені санкції проти ще восьми членів конституційної асамблеї Венесуели, включаючи брата соціалістичного лідера Уго Чавеса.

Про це повідомляє Reuters.

США карають їх за участь у затвердженні Ніколаса Мадуро як нового диктатора.

Нові заходи, оголошені Міністерством фінансів США, заморожують активи венесуельців у США, забороняють їм подорожувати до Сполучених Штатів та забороняють американцям вести справи з ними.

Нагадаємо, Установчі збори Венесуели в перший день роботи вирішили відправити у відставку генпрокурора країни Луїсу Ортегу Діас, яка напередодні попросила суд призупинити роботу органу через порушення під час виборів.