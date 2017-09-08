США заморозили активи 8 високопоставлених венесуельців, серед них - брат Чавеса
Сьогодні були введені санкції проти ще восьми членів конституційної асамблеї Венесуели, включаючи брата соціалістичного лідера Уго Чавеса.
Про це повідомляє Reuters.
США карають їх за участь у затвердженні Ніколаса Мадуро як нового диктатора.
Нові заходи, оголошені Міністерством фінансів США, заморожують активи венесуельців у США, забороняють їм подорожувати до Сполучених Штатів та забороняють американцям вести справи з ними.
Нагадаємо, Установчі збори Венесуели в перший день роботи вирішили відправити у відставку генпрокурора країни Луїсу Ортегу Діас, яка напередодні попросила суд призупинити роботу органу через порушення під час виборів.
Лідер Венесуели Ніколас Мадуро звинувачував генпрокурора у захисті опозиції, яка виступає проти провадження змін до конституції країни Установчими зборами. Крім того, опозиція не визнає підсумків виборів до цього органу та ініціює масові протести проти влади Венесуели.
Протести опозиції проти чинного режиму активізувалися в квітні після рішення верховного суду надати президентові Мадуро право діяти в обхід парламенту. Незважаючи на скасування рішення, акції протесту не припинилися. У них загинуло понад 100 осіб.
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