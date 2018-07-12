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США занепокоєні агресивною атакою РФ на українські судна в Керченській протоці

"Ми стали свідками незаконної та необґрунтованої агресії Росії"
Вашингтон глибоко занепокоєний атакою на українські судна з боку Росії в міжнародних водах 25 листопада, заявила помічник заступника секретаря з питань оборони США Лора Купер.
США занепокоєні агресивною атакою РФ на українські судна в Керченській протоці Лора Купер. Фото: Радіо Свобода

"Нещодавно ми стали свідками незаконної та необґрунтованої агресії Росії щодо України під час проходження водного транспорту через Керченську протоку", - йдеться в заяві Л.Купер, поширеній посольством США в Азербайджані за підсумками її візиту до країни, інформує "Інтерфакс-Україна".

"США глибоко занепокоєні атакою в міжнародних водах на українські судна, які поверталися додому, що є порушенням міжнародного права", - наголосила Лора Купер.

Нагадаємо, що за словами спец предсавника США в Україна Курта Волкера, відповідь на російську агресію поблизу Керченської протоки міжнародне співтовариство може вдатися до відключення банків Російської Федерації від міжнародної банківської мережі SWIFT.

Російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.

У відповідь на російську агресію поблизу Керченської протоки міжнародне співтовариство може вдатися до відключення банків Російської Федерації від міжнародної банківської мережі SWIFT.
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07 12 2018 11:44
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