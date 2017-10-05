США запевнили, що допоможуть реформам в Україні

Антиросійські санкції не будуть скасовані, допоки Мінські угоди не будуть повністю виконані

Влада США має намір й надалі надавати підтримку реформам в Україні.

Таким чином антиросійські санкції не будуть скасовані, допоки Мінські угоди не будуть повністю виконані, - заявила другий заступник Держсекретаря США Рекса Тіллерсона Бріджит Брінк в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

При цьому, за словами Брінк, українська влада повинна продовжувати реформування держави, що є дуже важливим для майбутнього країни.

"Ми рішуче закликаємо продовжувати втілювати реформи, а США надаватимуть таким реформам допомогу та політичну підтримку. Саме на такий результат ми всі сподіваємось", - наголосила Брінк.

Нагадаємо, що Дональд Трамп і Сергій Лавров запланували на сьогодні перший офіційний контакт.