Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США запевнили, що допоможуть реформам в Україні

Антиросійські санкції не будуть скасовані, допоки Мінські угоди не будуть повністю виконані
Влада США має намір й надалі надавати підтримку реформам в Україні.
США запевнили, що допоможуть реформам в Україні Антипутінський протест в США. Фото: uapost.us

Таким чином антиросійські санкції не будуть скасовані, допоки Мінські угоди не будуть повністю виконані, - заявила другий заступник Держсекретаря США Рекса Тіллерсона Бріджит Брінк в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

При цьому, за словами Брінк, українська влада повинна продовжувати реформування держави, що є дуже важливим для майбутнього країни. 

"Ми рішуче закликаємо продовжувати втілювати реформи, а США надаватимуть таким реформам допомогу та політичну підтримку. Саме на такий результат ми всі сподіваємось", - наголосила Брінк.

Нагадаємо, що Дональд Трамп і Сергій Лавров запланували на сьогодні перший офіційний контакт.

Зазначимо, раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2017 08:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.