ПОЛІТИКА НОВИНИВлада США має намір й надалі надавати підтримку реформам в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США запевнили, що допоможуть реформам в Україні
Антиросійські санкції не будуть скасовані, допоки Мінські угоди не будуть повністю виконані
Антипутінський протест в США. Фото: uapost.us
Таким чином антиросійські санкції не будуть скасовані, допоки Мінські угоди не будуть повністю виконані, - заявила другий заступник Держсекретаря США Рекса Тіллерсона Бріджит Брінк в інтерв'ю виданню "Голос Америки".
При цьому, за словами Брінк, українська влада повинна продовжувати реформування держави, що є дуже важливим для майбутнього країни.
"Ми рішуче закликаємо продовжувати втілювати реформи, а США надаватимуть таким реформам допомогу та політичну підтримку. Саме на такий результат ми всі сподіваємось", - наголосила Брінк.
Нагадаємо, що Дональд Трамп і Сергій Лавров запланували на сьогодні перший офіційний контакт.
Зазначимо, раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.
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10 05 2017 08:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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