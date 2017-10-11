США запропонують Росії ввести 20 тисяч миротворців на Донбас - ЗМІ

США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план з розміщення 20 тисяч миротворців ООН на всій території конфлікту в Україні.

"Американський уряд готується випробувати готовність Москви до припинення конфлікту в Україні, намагаючись отримати схвалення Росії на 20 тисяч миротворців по всій українській території, де проходить конфлікт", - повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дипломатичні джерела у США та в інших західних державах.

За словами джерел, очікується, що США зроблять таку пропозицію Росії в найближчі дні.

Дана пропозиція зумовлена надією в деяких західних столицях, включаючи Париж і Берлін, що російський президент Володимир Путін "шукає шляхи виходу щодо військової підтримки українських сепаратистів".

Повідомляється, що пропозиція також є частиною більшої стратегії адміністрації Трампа щодо Росії, яка містить дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Москву повернутися до домовленостей про контроль над озброєннями, таких як Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, у порушення якого Вашингтон звинуватив Росію.

Видання відзначає, що західні столиці, як і раніше, скептично ставляться до того, що Росія виконає свої зобов'язання щодо Мінських угод, які зобов'язують її вивести всі війська та зброю з України та дозволити Києву відновити контроль.

The Wall Street Journal повідомляє, що наразі Білий дім не відповів на запит про коментар.