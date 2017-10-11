Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

США запропонують Росії ввести 20 тисяч миротворців на Донбас - ЗМІ

Ймовірно, США зроблять таку пропозицію Росії в найближчі дні
США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план з розміщення 20 тисяч миротворців ООН на всій території конфлікту в Україні.
США запропонують Росії ввести 20 тисяч миротворців на Донбас - ЗМІ Фото: з вільних джерел

"Американський уряд готується випробувати готовність Москви до припинення конфлікту в Україні, намагаючись отримати схвалення Росії на 20 тисяч миротворців по всій українській території, де проходить конфлікт", - повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дипломатичні джерела у США та в інших західних державах.

За словами джерел, очікується, що США зроблять таку пропозицію Росії в найближчі дні.

Дана пропозиція зумовлена надією в деяких західних столицях, включаючи Париж і Берлін, що російський президент Володимир Путін "шукає шляхи виходу щодо військової підтримки українських сепаратистів".

Повідомляється, що пропозиція також є частиною більшої стратегії адміністрації Трампа щодо Росії, яка містить дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Москву повернутися до домовленостей про контроль над озброєннями, таких як Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, у порушення якого Вашингтон звинуватив Росію.

Видання відзначає, що західні столиці, як і раніше, скептично ставляться до того, що Росія виконає свої зобов'язання щодо Мінських угод, які зобов'язують її вивести всі війська та зброю з України та дозволити Києву відновити контроль.

The Wall Street Journal повідомляє, що наразі Білий дім не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, напередодні спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати запропонували Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську ініціативу та спробувати дійти згоди щодо основних принципів, на яких має базуватися ця резолюція.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2017 11:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.