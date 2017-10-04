США запропонують Росії повернутися в G-8 в обмін на вихід із Сирії, - The Telegraph

Державний секретар США Рекс Тіллерсон в ході свого візиту в Москву спробує переконати президента Росії Володимира Путіна піти з Сирії.

У рамках "політики батога і пряника" Путіну буде запропонований варіант повернутися до "Великої вісімки", повідомляє The Telegraph.

Натомість Росія повинна буде вивести свої війська з Сирії і припинити підтримку Басара Асада.

За даними видання, спочатку Тіллерсон викладе ультиматум "Великої сімки", в якому, зокрема, йтиметься про нові санкції. Але "за лаштунками" американські дипломати запропонують Путіну повернутися в G-8, чого хоче російський президент.

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Як відомо, Тіллерсон відвідає Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки".

Як розповіли в Держдепі, Тіллерсон намір обговорити питання можливого втручання РФ у вибори президента США, а також зустрітися з опозицією. Крім того, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що держсекретар США надасть Росії докази того, що там знали про застосування хімзброї проти мирних жителів в Сирії і намагалися це приховати.

Росія була виключена з G8 після анексії Криму в 2014 році.

Нагадаємо, що Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії.