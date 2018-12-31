США запросили доступ консула до американця, затриманого в Москві за підозрою у шпигунстві, - ТАСС

Сполучені Штати запросили доступ консула до свого громадянина Пола Уілана, якого Федеральна служба безпеки затримала за підозрою у шпигунстві.

Повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на представницю Держдепу без вказання імені.

"Росія в межах Віденської конвенції зобов'язалася надавати консульський доступ. Ми запросили цей доступ та очікуємо, що російська влада його надасть", - повідомили ТАСС.

Представниця Держдепу також зазначила, що не може надати додаткової інформації через конфіденційність.

Додамо, що у Москві затримали громадянина США Пола Уїлона за підозрою в шпигунстві.

Нагадаємо, росіянка Марія Бутіна, звинувачена в США у шпигунстві на користь Кремля, визнала себе винною у змові для того, щоб діяти як незаконний іноземний агент в Америці.