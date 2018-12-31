ПОЛІТИКА НОВИНИСполучені Штати запросили доступ консула до свого громадянина Пола Уілана, якого Федеральна служба безпеки затримала за підозрою у шпигунстві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США запросили доступ консула до американця, затриманого в Москві за підозрою у шпигунстві, - ТАСС
"Росія в межах Віденської конвенції зобов'язалася надавати консульський доступ"
Фото: з вільних джерел
Повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на представницю Держдепу без вказання імені.
"Росія в межах Віденської конвенції зобов'язалася надавати консульський доступ. Ми запросили цей доступ та очікуємо, що російська влада його надасть", - повідомили ТАСС.
Представниця Держдепу також зазначила, що не може надати додаткової інформації через конфіденційність.
Додамо, що у Москві затримали громадянина США Пола Уїлона за підозрою в шпигунстві.
Нагадаємо, росіянка Марія Бутіна, звинувачена в США у шпигунстві на користь Кремля, визнала себе винною у змові для того, щоб діяти як незаконний іноземний агент в Америці.
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31 12 2018 19:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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