США запровадять санкції проти Росії на основі "кремлівської доповіді"

Міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що на основі "кремлівської доповіді" будуть введені нові санкції проти Росії. За його словами, мова йде про "засекречену частину" доповіді.

Про це він сказав в ході зустрічі з членами банківського комітету Сенату, повідомляє у своєму Twitter коресподент CNBC Кайла Тауше.

На зустрічі сенатор Роберт Менендес поставив Мнучину питання про відсутність санкцій у "кремлівській доповіді".

"Я думаю, ви не читали секретну версію. Там будуть санкції, які виходять з цього звіту", - сказав він.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США опублікувало "кремлівський список", передбачений новим законом про санкції проти російських олігархів і людей з близького оточення президента РФ Володимира Путіна. Вашингтон поки вирішив відмовитися від нових обмежень, і потрапляння в ці списки не означає обов'язкове введення санкцій щодо їх фігурантів. Тим не менш, деякі російські олігархи через лобістів у Вашингтоні намагалися не потрапити в цей список.

Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що включення в "Кремлівський доповідь" мінфіну США фактично всього російського керівництва означає розрив відносин між Росією і США.

Усього до списку потрапили 210 імен — 114 чиновників і 96 бізнесменів.

Серед фігурантів списку — голова адміністрації президента Антон Вайно, прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова "Роснєфті" Ігор Сєчін, голова "Газпрому" Олексій Міллер, голова ФСБ Олександр Бортніков, підприємці Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Євген Касперський, Сулейман Керімов.

Президент Росії Володимир Путін назвав так званий "кремлівський звіт" США "недружнім актом".