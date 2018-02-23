США запровадили додаткові санкції проти КНДР

Російські компанії чи судна під російським прапором до санаційного переліку не увійшли

Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

Санкційний перелік опублікований на сайті Мінфіну США. У список включили 27 компаній, 28 кораблів та одну фізичну особу (громадянина Китаю).

У списку фігурують як північнокорейські компанії, так і компанії з Китаю, Панами, Тайваню, Сингапуру. Російські компанії чи судна під російським прапором до санаційного переліку не увійшли.

"Сьогодні я оголошую про запровадження найбільшого пакету санкцій проти північнокорейського режиму", - цитує президента США Дональда Трампа The New York Times.

Раніше повідомлялося, що посилення санкцій може поставити під загрозу останню розрядку у відносинах між двома Кореями, на тлі їхньої підготовки для створення належних умов для проведення зустрічі на вищому рівні між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

Нагадаємо, 24 січня США розширили санкційний список щодо Північної Кореї. До списку тих, хто потрапив під санкції юридичних осіб, увійшли північно-корейські і китайські організації, зокрема міністерство нафтової промисловості КНДР.

У переліку 16 фізичних осіб - громадян КНДР. Серед них декілька людей, які працюють на північнокорейські компанії в Росії.

22 грудня, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй одноголосно прийняла резолюцію про введення нових санкцій проти Північної Кореї.

Додамо, що 9 січня Європейський союз заявив про розширення санкційного списку щодо КНДР.