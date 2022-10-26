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США запровадили нові санкції проти росії та Ірану

Сполучені Штати запровадили санкції проти громадян рф, оскільки вважають їх причетними до зловмисного впливу та системної корупції. Також обмеження запровадили проти чиновників в Ірані.
США запровадили нові санкції проти росії та Ірану Джерело: tasnimnews.com

Про це повідомляє Мінфін США.

Серед фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, є олігархи, які здобули широку популярність за захоплення та корупцію політичних і економічних інститутів Молдови, а також ті, хто діє як інструменти російської кампанії глобального впливу, яка прагне маніпулювати Сполученими Штатами та їх союзниками та партнерами, включаючи Молдову та Україну.

Мова йде про колишнього молдавського урядовця Володимира Плахотнюка, який брав участь у захопленні держави, контролюючи та маніпулюючи ключовими секторами уряду Молдови, включаючи правоохоронні органи. Також обмеження запровадили щодо Ілана Шора. Це молдавський політик та голова популістської Партії Шор.

Як повідомляє Мінфін США, напередодні молдавських виборів 2021 року рф планувала підірвати позиції президентки Маї Санду та повернути Молдову у сферу впливу росії. Щоб підтримати ці зусилля, Шор працював із російськими людьми над створенням політичного альянсу для контролю над парламентом Молдови, який потім підтримав би кілька законодавчих актів на користь рф. Санкції були запровадженні щодо російської естрадної співачки Сари Львівни Шор, більш відомою під псевдонімом "Жасмін".

Також під обмеження потрапив Ігор Юрійович Чайка, який є сином колишнього генерального прокурора рф Юрія Чайки. Саме Ігор Чайка, спільно з прессекретарем президента рф дмітрієм пєсковим, розробив докладні плани щодо повалення влади президентки Молдови. До санкційного списку США потрапили численні юридичні особи, власником яких є Ігор Чайка.

Також під обмеження потрапили чиновники з Ірану, яких США вважають відповідальними за пригнічення протестів та інтернет-цензуру, що триває у країні. До списку потрапило керівництво Корпусу стражів ісламської революції, чиновники провінцій Систан і Белуджистан та іранські тюремні чиновники.

Раніше повідомлялось, що США розглядають можливість відправки в Україну системи ППО HAWK.

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26 10 2022 18:24
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