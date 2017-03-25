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США запровадили санкції проти восьми російських компаній, – ЗМІ

Ці санкції не пов'язані з економічними обмеженнями, введеними через незаконну анексію Криму
Уряд Сполучених Штатів вирішив запровадити санкції проти ще восьми російських компаній через порушення ними національного законодавства США про нерозповсюдження відносно Ірану, КНДР та Сирії від 2009 року.
США запровадили санкції проти восьми російських компаній, – ЗМІ Фото: Reuters

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника адміністрації США, пише УНІАН.

Повідомляється, що до чорного списку потрапили такі компанії: АТ "Рособоронекспорт", АТ "150-й авіаційний ремонтний завод", зовнішньоекономічне об'єднання "Авіаекспорт", АТ "Науково-виробниче об'єднання "Базальт", АТ "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування", Ульянівський інститут цивільної авіації імені головного маршала авіації Б. П. Бугайова, Уральський навчально-тренувальний центр цивільної авіації, Військово-повітряна академія імені професора Н. Е. Жуковського і Ю. А. Гагаріна.

Всі ці структури звинувачуються в порушенні положень американського закону про непоширення щодо Ірану, КНДР і Сирії.

За словами представника Держдепартаменту США, "введені санкції стали результатом регулярної оцінки дій, як того вимагає дане законодавство", пише РИА Новости.

Він також підкреслив, що "ці санкції не пов'язані з більш широкими економічними обмеженнями, введеними після 2014 року" через незаконну анексію Криму.

Нинішні обмежувальні заходи, термін дії яких становить два роки, передбачають заборону на придбання будь-якими міністерствами і відомствами США продукції і послуг, що потрапили в чорний список, продаж їм Вашингтоном зброї та військової техніки, видачу їм американських ліцензій на придбання товарів, що підпадають під режим експортного контролю, надання їм допомоги.

При цьому держсекретар США Рекс Тіллерсон може, якщо вважатиме за необхідне, скасувати дію санкцій.

Нагадаємо, кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що домагатиметься скасування санкцій щодо Росії.

Національний банк України за рішенням РНБО вводить санкції проти дочок російських банків.

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25 03 2017 21:30
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