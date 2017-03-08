Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США запустили балістичну ракету Minuteman III

Цей пуск став четвертим тестовим пуском ракети в 2017 році
Військово-повітряні сили США провели планові успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III.
США запустили балістичну ракету Minuteman III Фото: скріншот

Ракета була запущена о 2:10 за місцевим часом з авіабази Вандерберг ВПС США, розташованої приблизно в 130 милях на північний захід від Лос-Анджелеса, повідомляє телеканал ABCNews.

"Не будучи відповіддю на недавні північнокорейські дії, випробування демонструють, що ядерні сили Сполучених Штатів є безпечними, надійними, ефективними і в змозі виявити, запобігти і захистити від атак Сполучені Штати і їх союзників", - йдеться в заяві ВПС США.

Як пише видання, сьогоднішнє випробування МБР стало результатом зростаючої напруженості в Північній Кореї.

Нагадаємо, 28 липня Північна Корея запустила ракету в бік Японії. У Токіо скликали термінове засідання Ради національної безпеки країни.

До слова, сьогодні Японія вирішила ввести додаткові санкції проти Північної Кореї.

Як інформував iPress.ua, у Міноборони США наголошують, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю.

Режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.

КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2017 09:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.