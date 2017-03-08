США запустили балістичну ракету Minuteman III

Цей пуск став четвертим тестовим пуском ракети в 2017 році

Військово-повітряні сили США провели планові успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III.

Ракета була запущена о 2:10 за місцевим часом з авіабази Вандерберг ВПС США, розташованої приблизно в 130 милях на північний захід від Лос-Анджелеса, повідомляє телеканал ABCNews.

"Не будучи відповіддю на недавні північнокорейські дії, випробування демонструють, що ядерні сили Сполучених Штатів є безпечними, надійними, ефективними і в змозі виявити, запобігти і захистити від атак Сполучені Штати і їх союзників", - йдеться в заяві ВПС США.

Як пише видання, сьогоднішнє випробування МБР стало результатом зростаючої напруженості в Північній Кореї.

Нагадаємо, 28 липня Північна Корея запустила ракету в бік Японії. У Токіо скликали термінове засідання Ради національної безпеки країни.

До слова, сьогодні Японія вирішила ввести додаткові санкції проти Північної Кореї.

Як інформував iPress.ua, у Міноборони США наголошують, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю.

Режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.

КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.