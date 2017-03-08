США запустили балістичну ракету Minuteman III
Ракета була запущена о 2:10 за місцевим часом з авіабази Вандерберг ВПС США, розташованої приблизно в 130 милях на північний захід від Лос-Анджелеса, повідомляє телеканал ABCNews.
"Не будучи відповіддю на недавні північнокорейські дії, випробування демонструють, що ядерні сили Сполучених Штатів є безпечними, надійними, ефективними і в змозі виявити, запобігти і захистити від атак Сполучені Штати і їх союзників", - йдеться в заяві ВПС США.
Як пише видання, сьогоднішнє випробування МБР стало результатом зростаючої напруженості в Північній Кореї.
Нагадаємо, 28 липня Північна Корея запустила ракету в бік Японії. У Токіо скликали термінове засідання Ради національної безпеки країни.
До слова, сьогодні Японія вирішила ввести додаткові санкції проти Північної Кореї.
Як інформував iPress.ua, у Міноборони США наголошують, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю.
Режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.
КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.
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