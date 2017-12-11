США запустили ракетоносій, виготовлений в Україні
Про це повідомляє SpaceNews.
Запуск Antares разом з космічною вантажівкою Cygnus було здійснено з Середньоатлантичного регіонального космодрому на острові Воллтс. Як зазначається, запуск планувався на суботу, але в останній момент був відкладений у зв'язку з появою в зоні запуску приватного літака.
Планується, що виведена на орбіту вантажівка Cygnus доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) близько 3 тонн корисного вантажу - наукове обладнання, запаси їжі, а також проведе утилізацію відходів.
Зазначимо, що основна конструкція першого щабля ракетоносія спроектована українським державним підприємством "КБ "Південне", виготовлена на ДП "Південмаш". У кооперації по проекту також беруть участь українські "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "Чезара", "Рапід". Також додамо, що це вже другий успішний запуск українського ракетоносія Antares.
Нагадаємо, у листопаді 2017 запланували запуск в космос трьох ракет, створених за участю України.
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