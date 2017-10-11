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США зареєструє російський телеканал RT як іноземного агента

Змінюється схема подачі фінансових звітів філії, а виготовлені програми повинні бути марковані як пропаганда іноземного уряду
Пропагандистський телеканал Russia Today до понеділка, 13 листопада, мають зареєструвати в США у якості іноземного агента.
США зареєструє російський телеканал RT як іноземного агента print screen

Про це повідомляє Russia Today з посиланням на рішення Міністерства юстиції США.

Головна редакторка телеканалу Маргарита Симоньян заявила, що Russia Today виконає це доручення. Водночас, вона назвала "людожерським" дедлайн реєстрації.

Реєстрація в якості іноземного агента не означає припинення мовлення RT в США. Змінюється схема подачі фінансових звітів філії, а виготовлені програми повинні бути марковані як пропаганда іноземного уряду, зазначає Yahoo News.

Росія, у свою чергу, готує відповідь на рішення Вашингтону: у найближчі дні російський закон про іноземних агентів розширять, додавши в нього пункт про засоби масової інформації.

Глава комісії з розробки нового законопроекту, віце-спікер Петро Толстой заявив, що на соцмережі не поширюватиметься положення про статус іноземного агента, інформує "Дождь". 

"Обмеження стосуються контенту, а не каналу поширення", - додав він.

У Росії закон про іноземних агентів діє з 2012 року. Згідно нього, у Мін'юсті повинні вставати на облік усі некомерційні організації, які одночасно фінансуються з-за кордону і займаються політичною діяльністю. Після реєстрації такі організації повинні надавати регулярну звітність.

Нагадаємо, наприкінці жовтня сервіс мікроблогів Twitter заборонив акаунтам Russia Today (RT) і Sputnik розміщувати будь-які рекламні пости.

 

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10 11 2017 17:29
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