США зареєструє російський телеканал RT як іноземного агента
Про це повідомляє Russia Today з посиланням на рішення Міністерства юстиції США.
Головна редакторка телеканалу Маргарита Симоньян заявила, що Russia Today виконає це доручення. Водночас, вона назвала "людожерським" дедлайн реєстрації.
Реєстрація в якості іноземного агента не означає припинення мовлення RT в США. Змінюється схема подачі фінансових звітів філії, а виготовлені програми повинні бути марковані як пропаганда іноземного уряду, зазначає Yahoo News.
Росія, у свою чергу, готує відповідь на рішення Вашингтону: у найближчі дні російський закон про іноземних агентів розширять, додавши в нього пункт про засоби масової інформації.
Глава комісії з розробки нового законопроекту, віце-спікер Петро Толстой заявив, що на соцмережі не поширюватиметься положення про статус іноземного агента, інформує "Дождь".
"Обмеження стосуються контенту, а не каналу поширення", - додав він.
У Росії закон про іноземних агентів діє з 2012 року. Згідно нього, у Мін'юсті повинні вставати на облік усі некомерційні організації, які одночасно фінансуються з-за кордону і займаються політичною діяльністю. Після реєстрації такі організації повинні надавати регулярну звітність.
Нагадаємо, наприкінці жовтня сервіс мікроблогів Twitter заборонив акаунтам Russia Today (RT) і Sputnik розміщувати будь-які рекламні пости.
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