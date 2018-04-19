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США засудили обстріли Донецької фільтрувальної станції

Держдепартамент знову закликає Росію вивести свої сили зі Східної України
Сполучені Штати засуджують обстріл Донецької фільтрувальної станції, внаслідок якого постраждали п’ятеро співробітників ДФС.
США засудили обстріли Донецької фільтрувальної станції Фото: gettyimages.com

"Сполучені Штати засуджують обстріл цивільних співробітників Донецької фільтрувальної станції в Україні, внаслідок якого поранення дістали п’ятеро людей", -  заявила представниця Держдепартаменту США Хізер Нойерт.

"Крім того, були піддані небезпеці життя невинних цивільних осіб, атака на станцію загрожує постачанню води для 350 тис. українців, які проживають по обидві сторони лінії розмежування", — наголосила Нойерт.

Вона додала, що "Держдепартамент знову закликає Росію вивести свої сили зі Східної України і в повній мірі дотримуватися зобов’язань згідно з мінськими угодами".

"Оскільки Росія інспірувала цей конфлікт, продовжує озброювати, готувати, керувати і воювати на стороні підлеглих їй сил на Донбасі, вона несе відповідальність за погіршення гуманітарної ситуації на сході України", — підсумувала представниця Держдепартаменту.

Нагадаємо, співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п’ятеро людей дістали поранення.

 
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19 04 2018 08:25
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