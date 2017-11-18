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США засуджують спроби заперечити історичний факт Голодомору в Україні

У Держдепі наголосили, що Сполучені Штати "стоять разом із українським народом та вшановують пам'ять про цю трагедію
Державний департамент США засудив спроби заперечити історичний факт Голодомору в Україні.
США засуджують спроби заперечити історичний факт Голодомору в Україні Фото: memorialholodomors.org.ua

"Цього місяця ми згадуємо і вшановуємо мільйони українців, які загинули від голоду на початку 1930-х років в результаті жорстокої політики радянської доби часів Сталіна. Варварське захоплення української землі та сільськогосподарських культур, що призвело до Голодомору, стало одним із найжорстокіших діянь ХХ століття, що перетворило європейську житницю на землю незмірних людських страждань", - заявила речниця Держдепу Хезер Науерт, передає "Укрінформ".

"Сполучені Штати стоять разом із українським народом та вшановують пам'ять про цю трагедію, спричинену радянською владою, а також засуджують спроби заперечити це як історичний факт", - наголосили у Держдепі.

Нагадаємо, що в Палату представників американського Конгресу внесений проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

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18 11 2017 11:38
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