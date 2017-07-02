У 2016 зросла кількість відмов українцям у візах США
Дані про відмови у видачі візи типу В (подорожі з туристичною чи діловою метою) оприлюднила прес-служба Держдепартаменту, - інформує "Голос Америки".
Для порівняння, прохачі з Молдови отримували відмову у візі типу B в 36,35% справ. У той же час, громадяни Росії під час отримання віз типу В практично не бачать перешкод - відмовлено тільки 9,29% прохачів.
Найбільше відмовляють у візах категорії B прохачам з Афганістану - 73.8%, Куби - понад 81%.
Не відмовляли у візі типу В громадянам Ліхтенштейну, Монако і Сан-Марино.
"Відмовляють у візі прохачам, які не можуть надати докази відповідності вимогам видачі візи, або через те, що подана анкета не відповідає вимогам встановленої візової категорії, а також у випадку існування підстав їхньої невідповідності іншим аспектам візової справи. Відмова у візі - це формальна відмова у відповідь на подання анкети на отримання неімміграційної візи з боку консульського співробітника США, який діє відповідно до Закону про імміграцію та громадянство ", - відзначають в Держдепі.
Відзначається, що кількість відмов у візах типу В для українців у останні роки зростає. У 2015 році було відмовлено 34,03% прохачам, а в 2014 році - 27,7%.
Як повідомляв iPress.ua, указ президента США Дональда Трампа змінив умови отримання віз для українців.
Зазначимо, що десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
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