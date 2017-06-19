США збили сирійський винищувач, який завдав удару по повстанцях
Сирійський літак був збитий після того, як завдав удару по військових Демократичних сил Сирії (ДСС), які допомагають боротися з ІДІЛ. Про це передає Інтерфакс-Україна.
"О 18:43 літак Су-22 ВПС Сирії скинув бомби поблизу бійців ДСС на південь від міста Табка. Відповідно до правил ведення бою та за принципом колективної самооборони сил Коаліції цей літак був негайно збитий американським F/A-18E Super Hornet", - йдеться в заяві коаліції.
Раніше урядові військові атакували ДCC у населеному пункті Табкі, проте були зупинені силами коаліції.
Повідомляється також, що командування коаліції зв'язалося з РФ, щоб сприяти припиненню бойових дій.
Нагадаємо, раніше повідомляося, що Сполучені Штати заявили, що почали постачати зброю сирійським курдам для того, щоб звільнити місто Ракка від "Ісламської держави".
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