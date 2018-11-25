США змінюють підхід до біженців, які прибувають з території Мексики, - ЗМІ

Чинна політика Вашингтона здебільшого лишала шукачам притулку шанс лишатись на території США протягом розгляду їх подань

Мексиканський уряд погодився з планом Адміністрації США, за яким шукачі притулку з території Мексики лишатимуться на території тієї країни, поки їх подання розглядаються відповідними установами США.

"Президент Трамп укріпив стосунки з адміністрацією Лопеса Обрадора, ми з нетерпінням чекаємо співпраці з ним з широкого кола питань", - заявив прес-секретар Білого дому Хоган Гідлі, повідомляє видання The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп є прибічником більш жорсткої політики щодо мігрантів - він неодноразово виступав із заявами щодо побудови нової стіни на кордоні з Мексикою.

Глава Білого дому також багаторазово вказував на те, що з території Мексики до США серед іммігрантів прибувають і небезпечні злочинці. Критики називали його увагу до латиноамериканських незадокументованих іммігрантів проявом упередженості.

Додамо, Президент США Дональд Трамп дозволив військовослужбовцям на кордоні з Мексикою за необхідності стріляти на ураження по каравану мігрантів.